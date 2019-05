Secondo quanto raccolto da torinogranata, il Torino di Urbano Cairo sarebbe in procinto di fare un'offerta alla SPAL per il terzino Manuel Lazzari e conta di chiudere l'operazione intorno ad una cifra tra i 18-20. Sul calciatore della SPAL ci sarebbe anche il Napoli, ma non è la prima scelta dato che prima i partenopei daranno la caccia a Castagne.