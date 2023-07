“Non ci abbandoni, rimani al Toro vero?”, è la domanda che questa mattina, al termine del primo allenamento stagionale, una tifosa ha rivolto a Perr Schuurs mentre l’olandese era impegnato a firmare autografi e scattare foto con i presenti. La risposta del calciatore non è stata però quella che chi ha posto la domanda sperava: “Non lo so”. Tre parole che aprono a qualsiasi scenario di mercato nelle prossime settimane.



Il centrale è uno dei pezzi più pregiati della rosa del Torino, uno dei giocatori più corteggiati sul mercato: è reduce da un’ottima stagione - nonostante fosse al suo primo anno in Italia - e ha attirato su di sé l’attenzione di molte società, sia nel nostro campionato che all’estero. Il suo nome non compare sulla lista dei cedibili del Torino ma il presidente Urbano Cairo è pronto a valutare eventuali offerte che dovessero arrivare per Schuurs: la sua cessione potrebbe portare nelle casse granata diversi milioni ma il presidente è consapevole anche del fatto che il difensore ha notevoli margini di crescita e con Juric (che ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giocatori a sua disposizione) il valore del cartellino potrebbe ancora aumentare.