Tra i giocatori che certamente lasceranno il Torino al termine di questa stagione c'è anche Erick Ferigra. Il difensore ex Primavera è al momento ai margini della squadra, tanto da essere stato convocato solamente una volta in tutto il campionato.



Ferigra ha il contratto in scadenza e a fine stagione si libererà a parametro zero: il Torino non sembra intenzionato a far rinnovare il difensore ecuadoriano, in questo modo libererebbe per la prossima uno slot per l'acquisto di un altro calciatore extracomunitario dall'estero.