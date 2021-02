Nicolas Nkoulou è uno dei giocatori che quasi certamente lascerà il Torino a fine stagione. Il difensore camerunese è in scadenza di contratto e non rinnoverà: a luglio lascerà quindi la squadra granata a parametro zero.



Tra le squadre che stanno seguendo da vicino Nkoulou c'è anche il Leeds: la formazione inglese è allenata da Marcelo Bielsa, allenatore che stima molto il difensore e che lo ha già allenato in passato all'Olympique Marsiglia. Ora lo rivorrebbe con sé.