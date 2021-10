Neppure l'infortunio di Josip Brekalo, contemporaneo all'indisponibile di Marko Pjaca, ha permesso a Magnus Warming di trovare spazio in campo nella partita del Torino contro la Sampdoria.



Il giovane trequartista svedese, arrivato in estate, continua a non convincere Ivan Juric e una sua partenza a gennaio è sempre più probabile: non si tratta di una vera e propria bocciatura da parte della società granata, ma l'idea è quella di cedere in prestito Warming a una squadra dove possa giocare con maggiore continuità.