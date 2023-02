Se a settembre qualcuno avesse detto ai tifosi del Torino che a gennaio sarebbe arrivato Ivan Ilic dal Verona in pochi ci avrebbe creduto. Invece la società granata è riuscita a prendere uno dei più promettenti centrocampisti della Serie A, in grado di formare con Samuele Ricci una delle coppie di centrocampo di enorme prospettiva ma in grado di offrire garanzie anche per il presente. Peccato che Ilic sia andato a sostituire Sasa Lukic e non ad aggiungersi a lui come avrebbe voluto Ivan Juric.



Ancora una volta il Torino non è riuscito a completarsi, eppure era da mesi che Juric a gran voce chiedeva due giocatori che andassero ad aggiungersi a quelli presenti per completare la rosa: voleva un centrocampista e un trequartista o attaccante in più, sono invece arrivati Ilic e Vieira in mezzo al campo e sono usciti Lukic e Ilkhan, in avanti nessun innesto mentre la difesa si è completata con Gravillon, che sostituirà l’infortunato Zima.



Quello attuale è forse un Torino più forte rispetto al precedente, se non altro perché Vieira è al momento più pronto al campionato di Serie A rispetto al giovanissimo Ilkhan ma la sensazione che si sarebbe potuto fare qualcosa in più resta. E considerando la classifica, con la zona Europa alla portata, forse si sarebbe potuto fare qualcosa in più.