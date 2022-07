Federico Bernardeschi, nel corso dell’intervista a Sky, parla della sua esperienza alla Juve: “Ho passato momenti difficili e penso che si sia visto. Penso all’anno con Pirlo, dove non ho giocato spesso perchè non riuscivo ad adattarmi in quell’idea di gioco. Ma nella Juve ho fatto tantissime presenze, ma se andiamo a vederle…Penso di aver fatto almeno 30/35 presenze a stagione che sono tante. Con tre cambi di allenatore i miei meriti li ho sempre guadagnati. Ci sono poi momenti complicati, però li ho sempre superati a testa alta. Nel periodo peggiore, l’anno con Pirlo, poi ha svoltato con l’Europeo da protagonista. Mi sento fortunato ma questo mi fa piacere. Ho imparato molto di più dai momenti difficili che da quelli facili”.