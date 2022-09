C'è un giocatore scontento in casa Tottenham: si tratta dell'esterno spagnolo Bryan Gil, 21 anni, che ha lasciato intendere di essere infelice agli Spurs dopo che un secondo trasferimento in prestito al Valencia è fallito l'ultimo giorno di mercato poiché gli Spurs non sono stati in grado di trovare un sostituto. Lo si legge sul Sun.