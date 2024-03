Tottenham, Højbjerg si affida a un agente italiano: ecco cosa filtra sul Napoli e la Juventus

Daniele Longo

Højbjerg e l’Italia, un matrimonio che s’ha da fare. Il centrocampista danese del Tottenham è stato nel mirino sia della Juventus che del Napoli nella scorsa finestra di calciomercato. La scelta di affidare i propri interessi professionali all’agente Luca Puccinelli della USG Italy appare come un segnale chiaro di come ci sia la volontà di concretizzare il trasferimento in serie A nella prossima stagione.



OPPORTUNITÀ CONTRATTO- Højbjerg aveva già deciso di cambiare aria a gennaio, ma il Tottenham non ha voluto assecondare la volontà del ragazzo. La richiesta fatta ai club interessati si aggirava sui 35 milioni di euro e, di fatto, lo rendeva fuori mercato. Ora però gli scenari possono cambiare, perché Emile ha un contratto con gli Spurs in scadenza nel 2025 e la valutazione sarà sicuramente molto più bassa la prossima estate.



LA SITUAZIONE- Højbjerg alla Juventus dipende da Allegri: il tecnico livornese lo aveva richiesto espressamente a gennaio. Al momento però sembrano in ribasso le quotazioni di una conferma nella prossima stagione. Resta vivo l’interesse del Napoli, una pista che il nuovo agente Puccinelli potrebbe riaprire nei prossimi mesi. Emile vuole l’Italia, i tempi sembrano essere maturi questa volta.