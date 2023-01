Un nuovo capitolo della storia infinita. Chi ancora si chiede chi sia il migliore tra Messi e Cristiano Ronaldo avrà una nuova chance per guardarli sfidarsi. L'argentino e il portoghese saranno in campo in un match tra il PSG e una squadra composta da una selezione mista di Al-Hilal e Al-Nassr.



L'ex Real e Juve non ha ancora esordito ufficialmente con la sua nuova squadra eppure non si perderà l'appuntamento contro il rivale di sempre. Succederà ancora il 19 gennaio 2023 nel corso del "Riyadh Season", l'annuale festival dello sport sponsorizzato dallo stato saudita. E a guidare questa neonata squadra sarà un allenatore speciale: quel Marcelo Gallardo, ex del River Plate, in cerca ora di una nuova avventura.