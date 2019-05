Igor Tudor è stato l'artefice della salvezza dell'Udinese. Un finale di stagione con risultati importanti, da quando è subentrato l'allenatore ha dato la scossa come un anno fa ma con un maggior numero di gare giocate, un impatto ancora più forte con l'ambiente e un rendimento che ha portato punti, gioco e valorizzazione della rosa. Ecco perché la situazione per il suo futuro è aperta: l'Udinese vuole tenerlo e attende il vertice che chiarirà il suo destino, nel frattempo Sampdoria e Genoa si sono informate per Tudor. Entrambi i club di Genova potrebbero cambiare allenatore, da qui nasce l'idea che porta al croato per la panchina. Priorità all'Udinese, ma Samp e Genoa si attivano: Tudor aspetta...