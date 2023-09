Vincenzo Montella riparte dalla Turchia. Ossia dal Paese che lo ha rilanciato anche a livello internazionale dopo le ultime due stagioni alla guida dell’Adana Demirspor, trascinato per la prima volta nella sua storia alla qualificazione ad una coppa europea - la Conference League - prima di lasciare l’incarico a Patrick Kluivert. L’ex allenatore di Roma, Fiorentina e Milan è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale nella quale milita tra gli altri il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu: prende il posto del tedesco Stefan Kuntz, che paga gli ultimi due risultati negativi, il pareggio casalingo con l’Armenia nelle qualificazioni al prossimo Europeo e la sconfitta in amichevole per 4-2 contro il Giappone.



Montella ha incontrato i vertici della federcalcio turca e ha raggiunto un accordo totale sulla base di un contratto triennale. La Turchia occupa attualmente il secondo posto nel gruppo D, con gli stessi punti della Croazia ma anche una partita in più e appena tre lunghezze di vantaggio sull’Armenia; i primi impegni per Vincenzo Montella, che sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 27 settembre, saranno la trasferta in Croazia del 12 ottobre, il match interno contro la Lettonia del 15 e l’ultima sfida in Galles del 21 novembre. L’obiettivo è quello di restare nelle prime due di ogni raggruppamento per non dover passare dai playoff per ottenere il pass per Germania 2024.