Solo il club bianconero ha deciso di rispondere presente d

a subito alla chiamata p

er la seconda squadra, da ieri ufficialmente realtà e per la quale si raccolgono i frutti di anni di battaglia nell'era Agnelli-Marotta-Paratici

.

(

non

B come ipotizzato in un primo momento), rispondendo anche nel nome ai requisiti dettati dal regolamento.

già al lavoro in

con buona parte del gruppo pur essendo ancora in attesa

riguardante aspetti burocratici post-fallimento del Bari.

pur restando anc

o

ra viva l'ipotesi del «Piola» di Ver

celli. In via di definizione anche la rosa, per la gran parte composta dal triennio '97-'98-'99 in uscita dagli ultimi anni di Primavera e non soltanto.

JuventusContinassadell'ufficialità