Tuttosport - Milan, incontro con l'agente di De Cuyper: c'è già il prezzo

BELGA MAG/AFP via Getty Images

. Arrivato nell'estate del 2019 dal Real Madrid per 22,8 milioni di euro, il nazionale francese classe 1997 è sotto contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. La trattativa per un rinnovo sembra essere arrivata a un punto morto.Secondo Tuttosport, settimana scorsa, che chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino. Sulle sue tracce vengono dati anche altri club come Arsenal, West Ham e Juventus.

Intanto(classe 2005), pronto a legarsi ai rossoneri fino a giugno 2030.