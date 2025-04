Getty Images

Lo aiuta la traversa su Orsolini, attento nelle uscite.Annulla Dominguez, vive qualche problema in più contro Cambiaghi.Si rivede dopo tanto tempo e non sfigura (dal 36’ stMette la museruola a Orsolini, inappuntabile come spesso gli accadeUsa le cattive per arginare i rossoblù e la missione tutto sommato riesce bene.Meno incisivo rispetto alle ultime uscite, giocando da mezz’ala. (dal 42’ stPiù spadone che fioretto, si fa valere sulle palle contese.Impegna Skorupski nel primo tempo, litiga con gli avversari e con Maresca ma dà battaglia. (dal 42’ st

Dà una mano su Orsolini, attacca poco ma dietro regge l’urto.Un tiro dal limite alto, tanto movimento, poi si unisce alla lista assenti dell’Udinese per un guaio muscolare (dal 37’ ptNon combina praticamente nulla)Dura un’ora, ma per quei 60 minuti fa a fette la difesa rossoblù. Poi cala, ma si sapeva che aveva poca autonomia. (dal 36’ stnterrompe la striscia negativa ed era fondamentale. Lo fa contro la squadra del momento, privo di tre dei migliori giocatori della rosa: un punto che fa morale e tampona l’emorragia.

Decisivo su Payero, su un paio di altre situazioni e nel finale su Lovric. Un punto con la sua firma.Al rientro dopo quasi un mese, mostra un po’ di ruggine in avvio. Poi si riprende bene.Decisivo a fine primo tempo su Davis. Poi qualche imprecisione più del solito e il primo giallo in questo campionato, una rarità.Qualche sfarfallata, specie nel primo tempo, ma non paga dazio. Spende un giallo nella ripresa.Tra i migliori: una bella palla per Dallinga nel primo tempo e quella per l’occasione di Orsolini nel finale. E dietro tiene.

Sempre in ritardo nei duelli in mediana, cambiato a metà gara (dal 1’ stDà sostanza, ma commette un paio di ingenuità che potevano costare caro)Spompo, affaticato: si nota dai diversi contrasti in cui arriva tardi (dal 38’ stStampa la traversa su punizione, sì. Ma prima e dopo non riesce mai a sprigionare la sua qualità: primo tempo nullo, nel finale di testa si poteva fare meglio all’89’.Sembra avere una marcia in meno, condizionato dai recenti acciacchi: passa a lato della partita (dal 17’ stProva a far valere il suo fisico ma ci riesce solo in parte)

Non si accende mai, sbatte sempre contro Kristensen (dal 17’ stPiù verve del compagno, ma a conti fatti non crea tanti pericoli nemmeno lui)In Coppa - contro l’Empoli - segna, in campionato continua a fare fatica. Ed è un problema non da poco (dal 38’ stUna delle prove più spente della stagione. Non per colpa sua, visto che Italiano era squalificato, ma l’assenza di Ndoye si fa sentire.