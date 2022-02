Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, parla a Panenka del suo rapporto con il tecnico dei friulani Cioffi: "Ci siamo rafforzati con Pablo Marì, in prestito dall'Arsenal, e Filip Benkovic, dal Leicester. Sono due grandi difensori centrali che ci daranno molto, ne sono certo. Avevamo bisogno di questi innesti, per avere maggiore protezione e sicurezza. Il mio rapporto con Cioffi? Mi permette di giocare a modo mio, con libertà di movimento. Posso giocare da centrocampista, ala sinistra e seconda punta. Tra quelle posizioni mi muovo, cerco di trovare gli spazi, contribuendo alla fase offensiva. I miei compagni mi vedono come un riferimento, come un leader dell’attacco”.