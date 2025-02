Getty Images

- Prestazione affidabile. Interventi precisi e puntuali. Una porta inviolata che dimostra sicurezza.- Spinta offensiva preziosa, in difesa alterna qualche disattenzione di troppo. Dal 73'- Gestisce con ordine il finale di gara.Vero leader della retroguardia friulana, semplicemente dominante in tutte le situazioni.- Prestazione straordinaria in copertura.Mezzo punto in più del compagno sulla fascia opposta. Maggiormente incline alle sortite in attacco.Grande intensità e buoni inserimenti. Dal 63'- Entra con il piglio giusto, fornendo l'assist per il tris di Thauvin.

Tempi di gioco sempre corretti nel cuore del centrocampo. Mantiene il controllo della partita. Dall'81'Prestazione di sostanza in mediana, dove recupera innumerevoli palloni con grande intelligenza- Il migliore in campo. La sua doppietta spacca la partita e conferma il momento magico del centrocampista olandese, letale sotto porta e prezioso nel palleggio. E' sua la prima marcatura multipla realizzata da un centrocampista dell’Udinese in Serie A da quella di Rodrigo De Paul contro il Crotone nell'aprile 2021. Dal 73'- Qualche piccola magia

- Classe, eleganza e il gol che chiude la sfida.Generoso nel lavoro di sponda per i compagni, sfiora il gol colpendo un palo. Dall'81'- La sua Udinese domina dal primo all'ultimo minuto, mostrando un calcio propositivo e verticale. Vittoria fondamentale per la salvezza.Qualche incertezza di troppo.- L'unico davvero a salvarsi di tutta la sua squadra. Ci mette una pezza ogni volta che puòPomeriggio da incubo per il centrale georgianoFase difensiva è decisamente deficitaria. Non legge mai gli inserimenti di Ekkelenkamp

Non si accende mai, una delle partite giocate in maniera più spenta da quando è all'Empoli. Dal 75'In cabina di regia non riesce mai a dettare i tempi della manovra. Troppi errori in fase di impostazione. Dall'84'Non riesce mai a fare filtro efficace e perde numerosi palloni.Qualche spunto, ma non riesce mai a creare pericoli. Dall'84'Ha due occasioni per riaprire la partita ma le spreca. Non incide sulla sfidaPrestazione opaca del centrocampista, che non riesce mai ad entrare veramente in partita. Dal 75'

Isolato in attacco, anonimo quando ha il pallone. Partita da Chi l'ha visto?. Dal 61'Il suo ingresso non cambia le carte in tavola.Squadra confusa e senza idee, una sconfitta che deve far riflettere visto che la classifica parla di un solo punto di vantaggio sulla retrocessione