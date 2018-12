Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, parla a Udinese Tv dopo il pareggio con il Sassuolo: "Questo risultato ci dà ulteriore fiducia, abbiamo ottenuto una grande vittoria settimana scorsa e la continuità dà morale a tutti. Ora giocheremo di nuovo in casa e speriamo in un risultato ancora migliore. Io devo lavorare per la squadra, adesso devo difendere ancora di più, oltre che scattare verso la porta, contro il Sassuolo era complicato perché giocano molto bene. Continueremo a migliorare".