Udinese, il ds Nani avvisa il Milan: "Samardzic? Se qualcuno che lo vuole fa un'offerta congrua ci sediamo"

Il, Gianluca, è intervenuto a Sky Sport nel corso della trasmissione "Speciale Calciomercato".Noi facciamo scouting sia per gli allenatori che per i giocatori. Quando troviamo qualcosa di interessante cominciamo a seguire l’allenatore in questione. Vedendo alcune partite di Europa League abbiamo cominciato a conoscerlo. Quando c’è stata l’opportunità abbiamo deciso, per creare un elemento di discontinuità rispetto al passato, di puntare su di lui".

"Siccome il Losanna non lo ha riscattato entro una certa data, il diritto di riscatto è aumentato, diventando molto alto. Se vendi un giocatore a certe cifre hai fatto quello che pensavi. A oggi, però, ancora non è stato riscattato quindi è un calciatore dell’Udinese. Non dimentichiamoci che il Losanna, comunque, fa parte di un gruppo che appartiene al Manchester United"."Spagna? Il talento a prescindere da dove viene deve essere un talento vero. Per me il talento non ha collocazione geografica. Lo puoi trovare in ogni posto. Lui fa parte dei tanti calciatori spagnoli che stanno facendo bene".

"Io è tanto che rispondo a questa domanda e mi sembra anche giusto non creare false aspettative. Lui a Udine ha lasciato il cuore. Ha fatto sempre molto bene. Fino a ora non c’è stata proprio l’opportunità. Non escludo che in futuro ci possa essere. Non voglio creare aspettative che poi non si verificano. Non si esclude mai nulla ma per il momento non si esclude mai nulla"."Samardzic è un giocatore forte e quindi io mi stupirei se non fosse ricercato. Per noi è un giocatore importante e quindi vorrei che chi lo cerca lo considerasse come un calciatore importante. Se qualcuno che lo vuole facesse un’offerta importante e congrua per il giocatore ci siederemmo. Può succedere che nel mercato possa avvenire ma non siamo noi a proporlo. Quando sfumò la trattativa con l'Inter poi lui tornò a Udine e da grande professionista qual è si è rimesso nuovamente nella sua realtà, giocando e performando e completando una buona stagione.".

Sostituiremo Pereyra e Walace. Sono due calciatori che sono usciti e che sostituiremo a breve. Non posso fare i nomi perché non sono finalizzati ma sono calciatori che rientrano nel progetto e nel tipo di gioco che il mister vuole portare avanti".