Via vai sul mercato in difesa dell'Udinese. Dopo aver ceduto Samir al Watford e De Maio al Vicenza, i friulani vogliono prendere un altro centrale oltre al croato Benkovic arrivato dal Leicester.



Izzo del Torino apre, ma su di lui c'è anche il Cagliari di Mazzarri. Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club dei Pozzo sta chiudendo per lo spagnolo Pablo Marì dell'Arsenal.