Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Dazn al 45esimo della sfida con l'Inter: "L'episodio nel finale? Io sono andato via, non so se fosse rigore ma per questo c'è il Var. Ora concentriamoci sulla ripresa, sarà una battaglia. Aspettiamo le indicazioni del mister per ripartire".