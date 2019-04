Bram Nuytinck, difensore olandese in forza all'Udinese, ha mandato un messaggio tanto chiaro quanto polemico all'Ajax, in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League in programma per domani sera. Queste le sue parole a ELF Voetbal: "Mandzukic è un provocatore. Molto diverso da Ronaldo, che mantiene un basso profilo con gli avversari. Mandzukic ti cerca costantemente, parla con te, ti dà una piccola. Fa di tutto per andare contro di te. L'Ajax deve adattarsi a questo suo comportamento e non lasciarglielo fare". Parole che, senza dubbio, sono destinate a far discutere.