Udinese, Runjaic non è convinto: "Su Kabasele poteva essere rigore"

L'cade a San Siro nell'ottava giornata di Serie A contro unche resiste per un'ora in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione di Reijnders alla mezz'ora di gioco.I friulani recriminano, per il risultato e per alcuni episodi arbitrali:Al termine della gara, il tecnico dell'Udineseè intervenuto a DAZN e ha commentato partendo proprio dal gol annullato e dagli episodi arbitrali: "Cosa dire? In questo momento non ha senso dire nulla, ormai è andata. Sono un allenatore e non un arbitro. Ho visto la situazione dalla linea laterale, non ho la responsabilità dell'arbitro. Ho dubbi sull'occasione di Kabasele, poteva essere rigore".

- "Non sono soddisfatto per come abbiamo iniziato la partita, per i primi 30 minuti il Milan ha giocato meglio di noi, non è il modo in cui vogliamo giocare. Poi giocare con un uomo in più contro una squadra che difende non è facile, devi avere molta pazienza nel far circolare il pallone, serve precisione nei passaggi e nei cross. Sfortunatamente non abbiamo creato troppe occasioni ed è venuto fuori un risultato che non mi piace, oggi era possibile tornare a casa con un pareggio".- "Non posso ancora dare una risposta su questo. Lucca è alla sua seconda stagione qui, è un attaccante giovane e ha bisogno di crescere e di tempo. Fa piccoli passi avanti, è ambizioso e lo supportiamo: vediamo dove arriverà".