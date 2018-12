In attesa della partita tra Bologna e Milan, si può dire che la 16esima giornata di Serie A per l’Udinese, nonostante la sconfitta bianconera contro l’Inter,le cose in classifica, visto che Frosinone, Empoli e Genoa non hanno ottenuto punti, cadendo chi davanti al proprio pubblico (vedasi i ciociari), chi in trasferta tra le mille polemiche (come i rossoblù a Roma dopo un rigore negato a Pandev nel finale di gara).Analizzando la partita di San Siro, però, si può affermare che la squadra friulana è scesa in campo con il, difendendosi bene da tutte le azioni create dagli avversari e cercando allo stesso tempo di impensierire l’ex Handanovic, senza però mai riuscirci.Le occasioni ospiti più ghiotte sono capitate sui piedi die Ter Avest, che non hanno preoccupato l’estremo difensore nerazzurro, vista la pocaal momento della conclusione: l’Inter ha trovato il vantaggio grazie ad un episodio, in seguito al tocco di mano in area di Fofana che, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ha regalato un calcio di rigore ai padroni di casa, puntualmente trasformato daNicola si è rivelato per l’ennesima volta un, schierando un 5-3-2 capace di ripartire, senza creare mai vere azioni manovrate dalla difesa: ora, però, l’Udinese affronterà 3 dirette concorrenti alla salvezza ed il modulo da schierare dovrà essere sicuramente più ostile. Infatti, alla Dacia Arena arriveranno prima Frosinone e poi Cagliari, intervallate dalla trasferta di Ferrara contro la Spal: servono punti, non si può ripetere il copione visto fino ad ora e anche i tifosi vogliono unada parte dei propri beniamini. Lasagna sembra essere, fondamentale per l’attacco bianconero, mentre De Paul deve dimenticare le voci di mercato ela squadra: sono loro i dueda cui ripartire, gli unici che possono trainare i compagni verso la salvezza.L’allenatore avrà tempo tutta la settimana per preparare il match in programma sabato, motivare i ragazzi e comunicarglidella partita, per terminare il girone di andata con vittorie pesanti e separarsi così dalle inseguitrici.