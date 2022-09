Finalmente è iniziata la stagione calcistica europea, con l’avvio delle tre coppe continentali che vedranno moltissime squadre pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Quest’anno gli occhi sono puntati tutti sull’Europa League, sia per il valore in campo sia per la presenza di un ospite illustre: Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese per la prima volta giocherà la seconda coppa d’Europa, seppur con un ruolo marginale nel suo Manchester che non lo ritiene più fondamentale come un tempo.Sarà interessante capire se i Red Devils riusciranno a rivincere la competizione (prima e unica nel 2017) oppure se sarà qualche altro club a trionfare, magari un’italiana. Ihanno provato a dare un loro pronostico su come potrebbe andare a terminare il torneo, certamente risulta estremamente difficile in quanto dopo la fase a girone scenderanno le terze classificate dei gironi di Champions League, alzando il livello. Certo, solamente due volte è capitato che una squadra proveniente dalla Coppa dalle grandi orecchie abbia vinto la seconda coppa d’Europa, ma non è escluso che possa accadere quest’anno.Se andiamo a guardare le quote per le favorite alla vittoria finale dell’Europa League 2022/23, notiamo come siano due club inglesi le favorite al titolo: parliamo dell’Arsenal di Arteta al primo posto con una quota pari a 6,35 e il Manchester United di Erik Ten Hag, fermo a 7,30. I Gunners hanno avuto un ottimo avvio di stagione e si sono dimostrati fin da subito una squadra ostica da battere, grazie anche ad una serie di rinforzi che ne hanno aumentato la competitività. Il girone è assolutamente nelle sue corde, chissà che non possa veramente riuscire a mettere in bacheca la coppa.Lo United di CR7 e Ten Hag non ha avuto un buon inizio di stagione. Il nuovo allenatore sta ancora faticando a trovare la giusta soluzione per far girare al meglio la sua formazione. Quello che però sembra certo è il ruolo marginale di Cristiano Ronaldo, sempre più panchinaro di lusso invece che titolare inamovibile. La sensazione che il lusitano non abbia avuto scelte, visto i continui no ricevuti nel corso del calciomercato. Certamente l’esperienza di Cristiano in una coppa del genere può essere fondamentale per la scalata verso il successo e magari portare al numero 7 l’ennesimo trofeo.Ovviamente le quotazioni e i pronostici sono tutti lanciati prima dell’avvio delle coppe, bisognerà vedere alla lunga se saranno rispettati oppure no. Anche le due favorite dovranno conquistarsi questo appellativo durante i gironi, da sempre incerti e ricchi di sorprese.Da non sottovalutare nemmeno la forza delle due italiane impegnate nella competizione: Roma e Lazio. Le due squadre della Capitale sono pronte a dire la loro e a ribaltare il pronostico delle agenzie di scommesse. Tra le due i giallorossi sono i favoriti alla vittoria finale, forti del successo della Conference League dello scorso anno e dell’incredibile calciomercato svolto. Al momento i ragazzi di Mourinho sono quotati a 10. La rosa di Sarri, invece, dovrà dimostrare sul campo di essere pronta al grande salto, nonostante il 21 di quota può essere l’outsider di questa stagione.