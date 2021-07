La semifinale Inghilterra-Danimarca rischia di lasciare grandi strascichi polemici e non solo per il rigore concesso agli inglesi dopo il contatto fra Sterling e Janssen. La Uefa ha infatti aperto un provvedimento disciplinare nei confronti della nazionale inglese per tre motivi differenti.



La prima è legata sempre al rigore, ma è perché durante la battuta di Kane un laser è stato puntato in faccia al portiere Kasper Schmeichel che ha poi in realtà parato in un primo momento il penalty. La seconda e la terza sono invece di contorno per i fischi e il disturbo causato al momento dell'inno della Danimarca e per l'accesione di diversi fuochi d'artificio.