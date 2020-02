L'IFAB dice sì alla modifica delle regole sul fuorigioco, lo rende noto la Fifa con un comunicato sul sito ufficiale:



"L'IFAB nel suo 134esimo meeting generale annuale, tenutosi a Belfast, in Irlanda del Nord, ha accettato di definire protocolli da usare per le sostituzioni in caso di concussioni. A seguito dei feedback dal recente meeting del Concussion Expert Group, anche l'IFAB concorda che sia necessaria un'ulteriore ricerca di dati prima di proporre possibili cambiamenti nel regolamento. La FIFA indica un forte interesse nell'avere prove nei giochi olimpici maschili e femminili a luglio 2020, con altre competizioni che potrebbero prendere parte alla prova.



L'AGM ha concordato di consultare tutte le parti interessate, compreso il gruppo di consulenza tecnica IFAB (TAP) e il gruppo di consulenza calcistica (FAP), per rivedere la legge del fuorigioco per favorire lo spirito di attacco al gioco.



L'IFAB continuerà a esaminare le misure contenute nelle leggi del gioco per contrastare il mobbing degli ufficiali di gara e gli scontri tra giocatori che non dovrebbero avere spazio nel gioco.



I membri sono stati aggiornati sull'uso degli arbitri di video assistenti (VAR) in tutto il mondo, evidenziando il successo di questa innovazione e prendendo in considerazione anche gli sviluppi futuri, incluso il miglioramento della comunicazione e dei potenziali progressi tecnologici.



L'incontro ha inoltre concordato sull'importanza di trovare soluzioni per consentire alle competizioni con budget limitati di poter accedere e utilizzare i VAR, con tali soluzioni guidate dal gruppo di lavoro per l'eccellenza nell'innovazione che è stato istituito dalla FIFA.



L'AGM ha esaminato le modifiche alle Regole del gioco 2019/20 e ha notato il loro impatto positivo sul modo in cui il gioco viene giocato e sull'immagine del gioco. L'AGM ha inoltre approvato alcuni chiarimenti a diverse leggi esistenti sulle leggi del gioco 2020/21. Queste modifiche si riferiscono alla Legge 10 (i cartellini gialli non vengono portati avanti nei calci dal punto di penalità), alla Legge 12 (pallamano, per distinguere più chiaramente tra braccio e spalla) e altri chiarimenti.



L'incontro è stato presieduto dal presidente della FA irlandese, David Martin, e ha visto la partecipazione di rappresentanti della FIFA, guidati dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, la FA, la FA del Galles, la FA scozzese e l'amministrazione IFAB.