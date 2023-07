Attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali, laha certificato che tre "coppie" di squadre accomunate dallo stesso stakeholder (entità con interessi nel club) sono rientrate nei parametri consentiti per essere ammesse alle coppe europee nella stessa stagione. In particolare, anche, entrambe sotto l'egida di RedBird e qualificate rispettivamente a Champions ed Europa League. Ricordiamo che in precedenza anche Lipsia e Salisburgo (Red Bull) sono passate attraverso questo controllo."La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA aveva precedentemente avviato un procedimento contro:a causa di un potenziale conflitto con la regola sulla proprietà multi-club prevista dall'articolo 5 del regolamento delle competizioni UEFA per club. A seguito dell'implementazione di modifiche significative da parte dei club e dei relativi investitori,. Il CFCB ha rilevato che le modifiche significative implementate hanno portato le società aPiù specificamente,. Questi cambiamenti limitano sostanzialmente l'influenza e il potere decisionale degli investitori su più di un club, garantendo il rispetto della regola della proprietà multi-club. [...] La Prima Camera del CFCB continuerà a monitorare i club sopra menzionati per garantire che la regola della proprietà multi-club continui ad essere rispettata in futuro".