Ralf Rangnick dice ufficialmente addio alla Red Bull. Il dirigente ha deciso di interrompere l'intesa che lo legava al Lipsia con un anno di anticipo:



Il tecnico, che era stato a un passo dal Milan prima del rinnovo di Pioli, ha dichiarato: "Ora è il momento giusto per concludere il mio lavoro con la Red Bull. Voglio ringraziare tutti i dipendenti e soprattutto Mateschitz per il sostegno e la fiducia. Mi hanno dato di fare qualcosa qui negli ultimi anni, di costruire qualcosa di unico. Red Bull Soccer è un'organizzazione di grande successo che è posizionata in modo eccellente in tutto il mondo. E' stato un grande onore e un orgoglio aver contribuito a questo. Voglio fare i miei più sinceri auguri per il futuro a tutta la Red Bull".