Le nuove leve del tifo ultras violento si fanno largo in tutta Europa, come evidenziato da un'analisi del Corriere della Sera. Giovanissimi, violenti, facilmente arruolabili grazie ai social e alle chat. "In certi casi manovalanza nel nome di interessi economici e politici che con il tifo non c’entrano", si legge su Corriere.it. Sono i nuovi protagonisti degli scontri che hanno accompagnato l’ultima tornata di coppe.



Per gli analisti della Direzione centrale della polizia di prevenzione si tratta della conferma "di un evidente rialzo della conflittualità che tuttavia coinvolge l’intera società, non solo italiana, all’indomani della pandemia". Nello scenario del 2023 si inseriscono spedizioni punitive (come la rapina degli striscioni ai Fedayn della Roma nella Capitale, poi bruciati sugli spalti della Stella Rossa a Belgrado), raid in trasferta (con vendette incrociate perfino su altre discipline, come il pestaggio di due tifosi serbi a Bologna prima del match di Eurolega di basket a fine ottobre), confronti violenti organizzati per appuntamento (la maxi rissa a gennaio fra centinaia di napoletani e romanisti sull’A1), con il coinvolgimento diretto di ultrà di squadre gemellate o soltanto amiche.



L’Italia — con la Francia — è sempre più al centro delle nuove strategie del tifo violento in Europa. Sfuggire a queste dinamiche è complicato, le reazioni sono imprevedibili.



SCORRI PER LEGGERE: LA MAPPA DEI GEMELLAGGI ULTRA' IN EUROPA, SQUADRA PER SQUADRA: sono più di 40 le tifoserie europee che hanno rapporti con le 7 italiane impegnate nelle coppe.