Il 2022 regalerà una nuova maglia ad. Probabile. Molto probabile. L'attaccante classe '93 è in scadenza di contratto a giugno con il Torino e, come confermato anche dal presidente granata Urbano Cairo, non ha intenzione di accettare la proposta di rinnovo. Così, fine stagione sarà addio.per iniziare una nuova avventura nel 2022/23. Sul giocatore hanno già messo gli occhi diversi club, dal Napoli alla Fiorentina.- In questo scenario si inserisce anche il Milan, da tempo interessato agli sviluppi sul futuro di Belotti e in cerca di una punta per il prossimo anno. Lì davanti i rossoneri hanno Ibra - 40 anni compiuti a ottobre - e Giroud, 35. Più, Pietro Pellegri arrivato in prestito dal Milan e difficilmente verrà riscattato.- Il Gallo intanto chiude gli occhi e sogna la maglia rossonera. Quei colori con i quali da piccolo aveva tappezzato la cameretta, i poster in camera e la fantasia di un bambino che si immaginava sul prato di San Siro.Vecchi rimpianti: "Ho capito che se un giocatore se ne vuole andare è meglio lasciarlo partire". Ieri come oggi, l'attaccante vuole lasciare il Torino e ora si può svincolare a parametro zero. Un Gallo in offerta, il Milan ci pensa.