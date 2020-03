Annibale Frossi, protagonista della medaglia d’oro conquistata dall’Italia di Pozzo all’Olimpiade di Berlino e antesignano degli opinionisti al Corriere della Sera, sosteneva che la partita perfetta corrispondesse allo 0-0.. Una partita finalmente educata per chi la gioca ed educativa per chi la guarda, nella quale si sentono le parole dei giocatori, le indicazioni degli allenatori, gli incitamenti delle panchine.Ho fatto questa riflessione assistendo a Juventus-Inter nella quale avevo previsto - sbagliando - una penalizzazione dei padroni di casa che, per l’appunto, non potevano contare sui propri sostenitori. Al contrario, non solo la Juve ha giocato meglio, ma alcuni calciatori che in genere sbagliano di più hanno fatto la loro migliore partita. Mi riferisco a Bentancur, De Ligt, Ramsey. L’Inter ha avuto tre ammoniti (Skriniar, Vecino e Brozovic), tutti per falli di gioco assolutamente normali, non vistosi e per nulla cattivi.. Nessuno ha simulato, Cristiano Ronaldo è stato ammonito per aver allontanato la palla di qualche metro, gli allenatori sono stati composti e misurati.. A porte chiuse sei solo con te stesso, non puoi chiedere l’aiuto di nessuno se non ai tuoi compagni, sei nudo e ti puoi vestire solo con il gioco, i passaggi, i tiri, i contrasti, i colpi di testa. Tutto il resto non solo non conta, ma non c’è proprio e allora chi sta in campo mira all’essenza della propria abilità senza indulgere nella tentazione di irridere nessuno, di fregare qualcun’altro, di atteggiarsi a dio pagano o a vittima sacrificale., spesso per nulla, ed è una forzatura mediatica in quella grande dimensione popolare che è la narrazione attraverso il calcio.Certo, chi paga ha diritto a esserci. Certo, il pubblico regala atmosfere di alta intensità. Certo, l’applauso o l’esultanza sono linfa per chi sta in campo. Tutto vero, ma non è anche un piccolo venefico doping?Quanti - alcuni inconsciamente, altri meno - si fanno condizionare dalla folla minacciosa? Tanti, purtroppo, e questo nonostante il Var che, però, non decide su tutto. Perciò, per me, la partita a porte chiuse è anche più equa, perchè l’amministratore della giustizia è più aiutato (dai calciatori), più attento e più distaccato.