Unai Emery era l'allenatore giusto per il Milan? Le voci in estate e quell'incrocio mancato nel 2014

. Solo uno straordinario Gigio Donnarumma ha evitato al Psg i tempi supplementari, dopo che l'era stato in grado di rimontarenei quarti di finale di ritorno di Champions League. E non si dica che, il tecnico dei Villans, non ci credeva. In conferenza stampa il tecnico basco era stato chiaro: “Se ci facciamo trascinare dai nostri tifosi, se trasmettiamo energia positiva, se giochiamo ottenendo più o meno cose positive tatticamente e individualmente sul campo, i tifosi ci aiuteranno molto con la loro carica e ci trasmetteranno la loro passione e la loro energia”.

- Non è finita come Emery si augurava, ma il suo Aston Villa è uscito tra gli applausi della gente di Birmingham. Non come lo scorso anno, quando da favoritissima per la vittoria della Conference League, la sua squadra è stata eliminata a sorpresa in semifinale dall'Olympiacos poi campione battendo la Fiorentina ad Atene. La seconda esperienza in Premier League, dopo quella fallimentare all'Arsenal, ha certificato, e la, nelle quali anche quest'anno il Villa lotta per rientrare.

E pensare che più di una volta. Si deve tornare indietro di più di dieci anni per risalire alla prima, quandoera quello del tecnico coi capelli impomatati il nome più in voga per sostituire Clarence Seedorf sulla panchina rossonera.senza le fortune sperate per SuperPippo. Poi la sliding door è stata quella dellaquando in corsa c'erano ancheDieci anni dopo la prima voce, prima del no a Lopetegui e dell'arrivo di Fonseca, radio mercato ha nuovamente accostato Emery al Diavolo. Niente da fare,

Certo, Emery ha tentato due volte l'approccio ad una big del calcio europeo, dal 2016 al 2018 al Psg e nel 2018/19 all'Arsenal, e sono state le uniche due esperienze non positive dimolto fluido e coinvolgente, ha trovato in Rashford, Rogers, McGinn e Asensio a rotazione i perfetti cunei da far orbitare attorno ad. E adesso? Adesso Emery ci riproverà sempre con base a Birmingham, ma chissà che prima o poi la sua strada e quella dei rossoneri non possa incrociarsi davvero.