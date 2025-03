Getty Images

Under 21, Italia-Danimarca LIVE: formazioni ufficiali, Esposito con Pafundi. C'è Pisilli

Federico Targetti

8 minuti fa



Allo stadio Tombolato di Cittadella va in scena la seconda amichevole di questa sosta per l'Italia Under 21 del ct Carmine Nunziata. Dopo la sconfitta per 1-2 rimediata in Olanda in doppia superiorità numerica, l'avversario degli Azzurrini è la Danimarca. Sono ben nove i cambi in formazione, rimangono titolari solo il portiere Desplanches e l'attaccante Esposito.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplaches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Bianco, Prati, Pisilli; Pafundi; Ambrosino, Esposito. CT. Nunziata.

DANIMARCA U21 (4-3-3): Jumgdal; Gaei, Provstgaard, Chukwuani, Jorgensen; Boving, Jelert, Kristensen; Bischoff, Kjerrumgaard, Sorensen. CT. Hojer.