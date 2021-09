Nuovo ciclo. L’Italia Under 21 comincia la marcia di avvicinamento agli Europei di categoria con la gara contro il Lussemburgo, in programma oggi pomeriggio alle ore 17:30, presso lo stadio Castellani di Empoli. I ragazzi di Paolo Nicolato affrontano il primo appuntamento in ottica pass per la manifestazione continentale. Il Lussemburgo ha già rimediato due sconfitte nelle prime giornate del raggruppamento (6-0 dalla Svezia e 2-1 contro il Montenegro). Grande attesa per Tonali, Fagioli ed Esposito, rispettivamente Milan, Juve e Inter, seppur in prestito.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri.



Lussemburgo (4-4-2): Fox; Bearnardy, Olesen, D'Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard.​





h 17.30: ITALIA U21-LUSSEMBURGO U21 LIVE





LA CRONACA: