Torino e Madrid sono distanti quasi 1500 chilometri. In realtà questa è una distanza sempre meno evidente. Anzi, Juve e Real è come se fossero vicini di casa per quanto sbirciano da una finestra all'altra. Tanti i giocatori nel mirino degli spagnoli, a maggior ragione dopo il ritorno di Zinedine Zidane che ha ottenuto libertà pressoché totale sul mercato ed un budget fuori portata per le dirette avversarie. E allora ecco che il Real tornerà a vivere un'estate da protagonista assoluto, provando a pescare magari in casa Juve (vedi l'interessamento per Miralem Pjanic e Alex Sandro) o a contendere obiettivi da tempo inseguiti dei bianconeri. Uno di questi risponde al nome di Matthjis de Ligt, da mesi al centro di un duello serrato tra Barcellona e la stessa Juve. Se il Real Madrid insegue De Ligt (o uno come De Ligt), una delle conseguenze può essere legata alla partenza di uno dei titolarissimi: rientrata, almeno per ora, la crisi con Sergio Ramos, tutta da stabilire la posizione di Raphael Varane. E se davvero i malumori di Varane si trasformassero in una richiesta di cessione, questo effetto domino porterebbe la Juve ad allungare la lista degli obiettivi tra gli ex compagni di Cristiano Ronaldo, che già vede coinvolti Isco e soprattutto Marcelo. IL CASO VARANE – C'è anche il difensore francese quindi tra i possibili partenti. E con la Juve che continua a cercare un grande centrale per avviare quel rinnovamento che di stagione in stagione è stato rimandato o appena tamponato, un'occasione del genere porterebbe ad attente valutazioni. I principali ostacoli resterebbero quelli economici: il Real valuta Varane, per ora, non meno di 80 milioni e il campione del Mondo chiederebbe un ingaggio all'altezza del suo curriculum da Galactico. Ma uno come lui resterebbe sul mercato per qualche mese e non di più, motivo che sta portando la Juve a pensarci per capire come e se fiondarsi su questa opportunità. La prima mossa spetterà al giocatore, quando l'entourage sonderà il mercato però sa che la Juve sarà ben lieta di rispondere al telefono.