AFP via Getty Images

Venezia, Di Francesco: "Non abbiamo alibi, sono solo demeriti nostri. Siamo dei ciucci"

un' ora fa



Dopo la sconfitta del Venezia contro il Parma, Eusebio Di Francesco ha commentato così il match.



L'ANALISI - "Le occasioni le abbiamo avute: non abbiamo alibi, si tratta solo di demeriti nostri. Siamo dei ciucci. Abbiamo concesso più angoli al Parma nella fase iniziale, poi loro sono soprattutto ripartiti. Dovevamo essere più bravi ad aggirarli perché era difficile attaccarli centralmente. Dopo il gol non l'abbiamo gestita bene, così come dopo il secondo dovevamo capire che avevamo tempo per recuperare".



IL PROTAGONISTA - "Oristanio è un giocatore di qualità, deve mantenerla all'interno della gara e anche noi dovremmo tutti alzare attenzione e qualità. Poi ho messo tanti attaccanti, ma non abbiamo fatto tanti tiri in porta nel finale. Ci manca la continuità nella partita nel saper riconoscere i momenti".