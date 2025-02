Venezia - Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Inizia ail tour de force in trasferta della, che giocherà quattro partite consecutive lontano dall'Olimpico nei prossimi 13 giorni. Al Penzo, i lagunari non vincono dal 22 dicembre scorso. La squadra di Di Francesco, la cui panchina traballa parecchio e in caso di nuovo ko l'esonero potrebbe essere automatico, ha un disperato bisogno di punti per la corsa salvezza. I biancocelesti però non possono permettersi passi falsi per restare attaccati al treno Champions.

: Venezia - Lazio: sabato 22 febbraio 2025: 15:00: DAZN: DAZNProvedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.Radu; Mercandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.Baroni ha scelto Noslin per sostituire l'infortunato Castellanos. In difesa rientra tra i convocati Patric; mentre tornano titolari Lazzari, per dare un po' di riposo a Marusic, e Gigot, che ruoterà con Gila e Romagnoli nelle prossime sfide ravvicinate. Dele-Bashiru sostituirà Rovella in mediana. Dall'altra parte Di Francesco non potrà contare su Salgado oltre che sul lungodegente Svoboda. In campo il tecnico dei lagunari sceglierà un 3-5-2 più accorto dietro, rispetto alla linea a 4 di difesa che ha sofferto tanto contro il Genoa.+

La partita del Penzo tra Venezia e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 di Sky, previa sottoscrizione dell'abbonamentoVenezia - Lazio sarà visibile in streaming tramite app di DAZN su tutti i dispositivi abilitati