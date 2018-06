Quale futuro per Romulo, capitano tuttofare del Verona? Queste le parole del suo agente, Alex Firmino, rilasciate a Radiosei: "Il Verona gli ha dato un'opportunità importante, ma quando abbiamo firmato il triennale abbiamo inserito una clausola. Il contratto si sarebbe prolungato automaticamente in caso di salvezza, con la retrocessione abbiamo invece la possibilità di svincolarci a parametro zero. Non so cosa succederà in futuro. Di sicuro Romulo non giocherà in serie B, ma farà un campionato importante. Lui si sente italiano, ma ci sono offerte anche da Francia e Brasile...".