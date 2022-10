Montipò 6,5: si supera in un paio di parate su tiri dalla corta distanza.Hien 5,5: qualche distrazione in fase di ripiegamento. Accompagna l'azione a tempi alterni.Gunter 6: cerca di rattoppare i buchi lasciati dal suo compagno di reparto. Bene anche in fase di impostazioCeccherini 5: si lascia scappare in più occasioni gli attaccanti avversari. Quando poi entra Beto, fa davvero molta fatica.Lazovic 5,5: ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa in più da lui, soprattutto maggior attenzione nella trequarti avversaria. Non sempre infatti fa la scelta giusta e spesso imprecisa.(dal 32' s.t. Hrustic 5: cerca di trovare spazi, ma viene sempre chiuso sul nascere.)Tameze 6: perde palloni fondamentali in una zona nevrargica del campo. Troppo compassato. Nel secondo tempo ritrova la posizione e la cattiveria giusta.Veloso 5: davvero troppo poco. Dopo essere partito bene, perde troppi palloni e soprattutto rallenta spesso l'azione.Doig 7: corre, si propone sempre e segna un gran gol. Unico che combatte fino alla fine.(dal 40' s.t. Djuric: s.v.)Verdi 6: cerca di divincolarsi dalle marcature strette degli avversari. Orbita abbastanza bene intorno agli attac(dal 32' s.t. Depaoli 5,5: il suo impatto sulla gara non è brillante. Prova a giocare di sponda, ma si rende troppo poco propositivo e lezioso.)Piccoli 5,5: qualche sprazzo di pericolosità nel primo tempo, ma nella ripresa non trova più alcuno spazio tra le maglie dei difensori avversari.(dal 17' s.t. Kallon 5: praticamente nullo. Insicuro e spesso impreciso.)Henry 6: gioca come sempre da boa. Attira su di se gli avversari e crea bei spazi sulle fasce.(al 40 's.t. Lasagna: s.v.)All. Cioffi 5,5: Verona che viene ridisegnato nel secondo tempo. Forse troppo in fretta. Cambi che non hanno dato nulla in più.