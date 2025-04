Verona, Parma, Cagliari, Lecce, Venezia, Empoli e Monza: come funziona il paracadute retrocessione e quanto incasserebbero

Getty Images

. Le ultime giornate della corrente stagione di Serie A ci regaleranno una serie di scontri fondamentali per capire chi saranno le tre retrocesse in cadetteria e chi avrà il merito di ottenere la permanenza in massima serie. Ma per coloro che dovranno affrontare la prossima annata di B, il vortice della retrocessione sarà calmato da un aiuto economico importante: il cosiddetto. Ma come funziona?

a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 milioni;

a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 milioni;

a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 milioni.

Fascia A - Società che scendono in Serie B al termine di una stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola annata sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.

Fascia B – Società che retrocedono in Serie B dopo aver militato in Serie A per due annate sportive anche non consecutive nelle ultime tre, compresa la stagione al termine della quale è avvenuta la retrocessione dalla Serie A.

Fascia C - Società che retrocedono in Serie B dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione.

Verona 32 punti Parma 31 Cagliari 30 Lecce 27 Venezia 25 Empoli 25 Monza 15

Verona 25 milioni di euro;

Parma 10 milioni;

Cagliari 25 milioni;

Lecce 25 milioni;

Venezia 10 milioni;

Empoli 25 milioni;

Monza 25 milioni.

Calcio&Finanza ci ricorda che, secondo quanto descritto dal regolamento della Lega Serie A, il paracadute prevede la distribuzione di 60 milioni di euro così:

Allo stato attuale dei fatti, questa è la classifica di Serie A che coinvolge le formazioni in lotta per la salvezza

Di seguito, invece, le cifre che spetterebbero a ciascuna squadra in caso di retrocessione (chiaramente, se la somma delle singole quote spettanti ai club superi l'ammontare complessivo di 60 milioni di euro, le quote delle società saranno proporzionalmente ridotte di conseguenza):