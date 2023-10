Il presidente del Verona Maurizio Setti, intercettato all'uscita dall'Assemblea di Lega, ha fatto un breve accenno al match di domani contro la Juve all'Allianz Stadium: "Una bella sfida, bellissima", le sue parole. "L'importante è la prestazione, poi la Juve è la Juve però vediamo, la palla è rotonda". Secco, invece, il suo commento sulla lotta scudetto: "Juve favorita? No. Per me è l'Inter, è più forte". Guarda il video qui sotto.