Verona: un angolo di salvezza. Ora non è più una missione impossibile

Hellas Verona che vince meritatamente lo scontro salvezza contro l'Udinese e si piazza a +4 rispetto alla zona retrocessione. Ieri gli uomini di Baroni hanno dato continuità ad una forma fisica che sembra decisamente riacquisita, almeno per le ultime giornate di questo difficile campionato.Detto fatto, ci pensa il giovanissimo difensore veroneseche con una frustrata di testa batte Okoye proprio nei minuti finali, portando a casa tre punti fondamentali per rimanere nella massima serie.

dall'altra bisogna fare i complimenti anche a Baroni. L'allenatore gialloblù infatti è riuscito a leggere alla perfezione una gara che ha visto vari momenti differenti.con alcuni accorgimenti tattici, il baricentro del gioco si è alzato e finalmente si è visto qualcosa anche in fase offensiva.e questo crea molti più problemi alla difesa avversaria. A metà della ripresa poi, uno stanco Lazovic, che fin li non aveva brillato moltissimo, fa spazio a Vinagre, che subito si mette a disposizione dei suoi e da più compattezza al reparto.Nei minuti finali il carattere e la voglia di portarla a casa hanno fatto la vera differenza. Il colpo di testa di Coppola sugli sviluppi dell'ultimo calcio d'angolo della gara è stato liberatorio ed essenziale per infondere ancor più cattiveria agonistica necessaria per portare a casa una salvezza che solamente qualche mese fa sembrava utopica.

Un appuntamento molto complicato, ma non impossibile, soprattutto dopo quanto visto a Bergamo. Innanzitutto sarà fondamentale dare continuità a queste due belle prestazioni e poi raccogliere il massimo che si possa raccogliere.e Baroni questo lo sa. Ecco perché servirà tutta la sua bravura per far scendere in campo sempre la formazione migliore. Solo così il miracolo salvezza potrà essere reale.