Questa sera a partire dalle 21 a San Siro andrà in scena il big match del girone D di Champions League fra Inter e Real Madrid. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric avrà 36 anni e sei giorni il giorno di questa partita. Se dovesse giocare per la sua squadra, diventerebbe solo il secondo giocatore di movimento a giocare per il Real Madrid nella competizione a 36 anni o più, dopo Chendo nel novembre 1997 (36 anni, 46 giorni contro Rosenborg).