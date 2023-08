Dopo le grandi polemiche sorte nella giornata di ieri, Arturo Vidal si è difeso e giustificato sempre attraverso i social network ribadendo la propria posizone. Ieri durante una diretta Twtich l'ex Inter e Juve aveva commentato il suo primo gol in Bundesliga, segnato con la maglia del Bayer Leverkusen, citando Robert Enke, il portiere che si è poi suicidato nel 2009 e utilizzando una frase quantomeno infelice: "Il mio primo gol in Europa? Quel portiere, in seguito, è caduto in depressione e si è suicidato".



Vidal ha poi specificato che non intendeva né ridere né scherzare su un avvenimento così triste puntando il dito, soprattutto sui "nemici giornalisti".



"A tutti i giornalisti dispettosi: avete visto in questo video che ho detto tutto con buone intenzioni, non c'era niente di male. Nemmeno io ne ho riso, non lo farei mai. Ho raccontato un aneddoto, non riderei mai di una cosa del genere".