Il presidente del Benevento Oreste Vigorito parla a Radio 1: “Abito a Napoli, non vedo da un po' di tempo Benevento perché siamo chiusi in casa. I ragazzi sono un gruppo vero e sono rimasti qui senza poter vedere le proprie famiglie e comunicano via social".



Vigorito prosegue: “Il Benevento ho già detto che si sarebbe allineato a tutte le decisioni, nell'interesse generale. Se ci sono manovre sotterraneee per far comodo a qualcuno il Benevento non ci sta. Purtroppo in questo caso non ci sono regole, c’è la saggezza dei vertici, ci sono problemi economici, sportivi e sociali. Ci sono problemi più importanti, ma il calcio è una industria, rappresenta otto miliardi di giro d'affari, industria tessile, turistica e si deve parlare di industria calcio. Sicuramente non si dovrebbero cominciare altri campionati se non finisce questo, bisogna completare il campionato. La data limite? Se si dovesse iniziare alla fine di maggio o prima di giugno potremmo farcela. Giochiamo mille volte tre partite alla settimana, lo facciamo per i diritti televisivi, per le nazionali, per le festività pasquali. E poi chi ha detto che non si può giocare anche ad agosto? Se non esistono le condizioni per completare questo campionato vuol dire che non ci sono neanche quelle per cominciare quello nuovo”.