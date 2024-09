Vlahovic risponde alle critiche, Thiago Motta perfezionista in tre mosse: la nuova Juventus era questione di tempo

Redazione Calciomercato

. Una rete del serbo è su rigore, quello che serve in avvio di ripresa per togliere ai bianconeri l’opacità di un primo tempo inguardabile. Il raddoppio è “alla Vlahovic”: complimenti. E il tutto avviene nel secondo tempo quando - scusate la battuta - Thiago Motta non può concedersi la “genialata” della sostituzione con Weah. Anche perché Weah non c’è, è infortunato… Anche perché entra Conceicao alla fine e aggiorna la statistica di quest’anno: quando vince, la Juventus lo fa sempre segnando tre gol.

Nell’atmosfera cui non eravamo più abituati, porte chiuse a Marassi,. È un riscontro non banale e un ottimo segnale per il futuro, soprattutto se confrontato con le sette reti invece incassate dall’Inter, per esempio.. Era solo questione di tempo.

Come nelle altre partite vinte (Como e Verona in campionato, più Psv in Champions) la squadra è sembrata a proprio agio negli spazi più ampi concessi dal primo gol.. La prima:rende al centro, non quando viene destinato alla periferia delle corsie esterne. La seconda:non è più un terzino (meglio Kalulu) ma è ancora un signor difensore centrale. La terza:regista, e non servono parole in aggiunta.

Dalle indicazioni tattiche ai numeri: tre vittorie 3-0 in campionato dopo tre pareggi 0-0 consecutivi.