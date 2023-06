Mark Noble, direttore sportivo del West Ham, ha parlato a BT Sport prima della finale di Conference League contro la Fiorentina, soffermandosi su Declan Rice: "Ama questa squadra e vuole sollevare un trofeo, fare come il West Ham dei grandi. Non potrebbe capitare una persona migliore, è stato fenomenale per quanto ha fatto da quando è qui. Per lui sarà solo un match come un altro, per i grandi giocatori è così e spero possa guidarci questa sera".