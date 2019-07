Come riporta il Mirror, il Crystal Palace è furioso con l’Arsenal per la vicenda Wilfried Zaha e fa muro davanti alla richiesta di trasferimento per il giocatore. Le Eagles sostengono che i Gunners abbiano deliberatamente contattato l’ivoriano, senza la previa autorizzazione della società di appartenenza. L’Arsenal ha già presentato un’offerta, rispedita al mittente, di 45 milioni di euro. Zaha, esterno classe 1992, ha un contratto con il Crystal Palace fino al 30 giugno 2023.