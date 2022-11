Dal proprio canale Youtube, l’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha espresso la propria opinione in merito al sorteggio Champions capitato ai nerazzurri.

"Il Porto è una squadra ostica da affrontare, non è mai facile. Nel suo girone è arrivata prima con 12 punti e ha incontrato anche Atletico Madrid, Bruges e Leverkusen, ha vinto quattro partite e ne ha perso solo due. Due i giocatori che secondo me sono da tenere in considerazione: il portiere Diego Costa del ’99, un giocatore molto interessante che farà parlare di sé in futuro; e poi il giocatore che mi piace di più, il brasiliano Galeno, che può giocare sulla fascia sinistra o a centrocampo, in un sistema di gioco un po' diverso.